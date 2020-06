Ubisoft, le offerte dei Summer Sale

Visitando la pagina della promozione , valida da oggi al 18 giugno, si notano subito alcuni dei titoli più forti disponibili a prezzo ridotto, l'appena citata offerta speciale su Rainbow Six: Siege e alcune scorciatoie rapide per accedere al catalogo del merchandising, alla lista dei giochi a meno di 10 euro e all'elenco dei best seller. Dunque, da cosa cominciamo?

Ubisoft vede oggi l'inizio dei Summer Sale sullo store ufficiale, con tante offerte sui giochi e sconti fino al 75%. Non è finita qui: gli utenti che acquisteranno la Gold Edition o la Ultimate Edition di Rainbow Six: Siege potranno approfittare di un'ulteriore riduzione del 20% applicata all'intero carrello!

Il gioco narra la storia di un guerriero spartano rinnegato, che diventa un abile mercenario ma è determinato a scoprire i motivi dietro la sua tragica fuga da Sparta, che a quanto pare hanno a che fare con una misteriosa setta intenzionata a controllare il mondo greco e non solo. Sullo sfondo, la mappa più grande e dettagliata che si sia mai vista nella serie.

Se le ambientazioni antiche della serie vi affascinano, potete optare per il Mythology Pack di Assassin's Creed a 31,19 euro anziché 119,98, che offre in un'unica soluzione il già citato Assassin's Creed Origins e l'ultimo episodio pubblicato finora, Assassin's Creed Odyssey .

Quest'ultima è un'edizione che include non solo il gioco base, già corposo e duraturo di per sé, ma anche tutti i DLC e le espansioni, La Maledizione dei Faraoni e Gli Occulti , che aiutano a far luce sulla nascita di quella che diventerà poi la Confraternita degli Assassini.

Senza dubbio uno dei franchise di punta di Ubisoft, Assassin's Creed rientra fra i grandi protagonisti dei Summer Sale. È infatti possibile portarsi a casa la splendida avventura ambientata nell'antico Egitto di Assassin's Creed Origins per appena 12 euro anziché 59,99, o magari puntare sulla ricca Gold Edition per soli 18 euro anziché 89,99.

Lo scenario in questo caso è la Bolivia, controllata da un gruppo di criminali armati fino ai denti che avremo il compito di eliminare individuandone tutti i luogotenenti fino ad arrivare al comandante supremo del Santa Blanca: il misterioso El Sueno, interpretato da Luca Ward .

Se tuttavia volete spendere un po' di meno senza rinunciare a un ampio open world e a una bella storia, in questo caso a base di cartelli della droga e leader carismatici, è in offerta anche il precedente episodio della serie, Ghost Recon Wildlands , a 15 euro anziché 49,99.

Stavate aspettando un forte sconto per provare l'esperienza di Ghost Recon Breakpoint ? Con i Summer Sale è possibile acquistare il gioco nella standard edition a 19,80 euro anziché 59,99, risparmiando il 67% e sperimentando le nuove meccaniche survival introdotte per l'occasione.

Far Cry

In attesa dell'annuncio di Far Cry 6, che verrà presentato da Ubisoft a luglio secondo gli ultimi rumor, potete avvicinarvi a uno dei brand più popolari della casa francese mettendo le mani sull'ultimo capitolo, Far Cry 5, disponibile nei Summer Sale a 15 euro anziché 59,99 per la standard edition oppure 22,50 euro anziché 89,99 per la ricca Gold Edition, che come da tradizione include anche tutti i DLC.

Parliamo dell'unico episodio ambientato nell'entroterra degli Stati Uniti, in una contea dominata da una inquietante setta e dai suoi quattro pilastri, ovverosia Joseph "Il Padre" Seed e la sua strana famiglia.

Al comando di un agente di polizia alle prime armi, ci troveremo ad affrontare una situazione a dir poco esplosiva quando i membri dell'Eden's Gate si ribellano alle forze dell'ordine isolando l'intera zona.

Le conseguenze dello scontro, che si svolge secondo le meccaniche classiche del franchise, con un ampio open world e tantissime missioni principali e secondarie da portare a termine, vengono illustrate nello spin-off post-apocalittico Far Cry: New Dawn, anch'esso in promozione a 14,99 euro anziché 29,99.