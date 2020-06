Project Warlock, la recensione

È nata così l'idea di realizzare un gioco inteso per omaggiare questi FPS vecchia scuola, combinando l'estetica e il level design dei classici id Software con alcune piccole migliorie dei giochi contemporanei. Da solo, Jakub ha dato il via a una raccolta fondi su Kickstarter chiamando il suo progetto Exitium 3D: la campagna ha avuto successo e, a dispetto delle numerose critiche raccolte, lui non si è arreso e ha continuato a migliorare il prototipo cambiando nome in Cataclysm 3D. Nel 2017 il gioco è passato a Steam Greenlight e il discreto successo ottenuto ha permesso a Jakub di mettere in piedi un piccolo team, Buckshot Software , che ha ulteriormente migliorato il progetto trasformandolo definitivamente in Project Warlock e attirando così l'attenzione del publisher Gaming Company. Il suo debutto su PC è stato generalmente ben accolto, dimostrando di essere davvero la lettera d'amore che un ragazzo ben lontano da quel periodo videoludico ha voluto scrivere, ispirato dagli "insegnamenti" del padre. Oggi, a distanza di due anni, siamo pronti ad accoglierlo anche su console - PlayStation 4 , nel caso specifico - per passare qualche ora in un autentico massacro infernale.

Per appassionarsi, discutere o persino sviluppare un videogioco il cui genere risale a una generazione passata, è necessario aver vissuto quel periodo sulla propria pelle? La risposta a questa domanda ve la darà la recensione di Project Warlock , uno sparatutto in prima persona che omaggia gli shooter degli anni '90: a renderlo particolare è il fatto che sia stato creato a suo tempo (quattro anni fa) da Jakub Cislo, un diciottenne cresciuto a pane e giochi classici dal padre. Come raccontato da lui stesso durante un'intervista , i suoi coetanei non avevano alcuna idea di quei titoli ai quali lui, invece, era stato educato: se loro giocavano a qualcosa di moderno, Jakub pensava al passato, a quegli shooter come Doom, Heretic, Hexen, Blood e tanti altri.

Demoni al macello

Riguardo alla trama, Project Warlock si attiene alle parole di John Carmack secondo il quale - parlando di Doom - "la storia in un videogioco è come la storia in un film porno. Ci si aspetta di trovarla ma non è tanto importante". Ora, lo sappiamo benissimo come non sia una massima da applicare a ogni videogioco, però in questo caso non solo è azzeccata ma anche coerente: da questo titolo non ci si aspetta sofismi narrativi, ci basta sapere chi siamo (un warlock), cosa dobbiamo fare (massacrare demoni) e qual è il metodo più brutale ed efficace per riuscirci (l'arsenale non manca). Punto e a capo.

Il massacro del nostro ingrugnito protagonista si protrae per ben cinque episodi, ciascuno composto da diversi livelli a loro volta divisi in più spezzoni. A differenza di molti FPS, il salvataggio avviene in automatico ogni volta che completiamo un segmento di gioco e ciascun episodio termina con una boss fight, durante la quale dovremo dar fondo a tutte le nostre capacità per far sì che il demone gigante di turno finisca a guardare i fiori dalla parte delle radici. A mettere più pepe all'azione c'è il fatto che morendo si ricomincia dall'inizio e se volete essere i casual della situazione, la cosa non vi dovrebbe preoccupare più di tanto perché le vostre vite sono illimitate. Se invece volete passare alla difficoltà normale preparatevi a resuscitare un certo numero di volte e, in caso di sfide ancora più ardue, a perdere tutti i progressi accumulati fino a quel momento. Project Warlock si lascia giocare da chiunque ma soprattutto è un'aperta provocazione ai giocatori più navigati di FPS vecchia scuola, pronto a mettervi alla prova per vedere di che pasta siete fatti. Non è finita qui: ciascun episodio vanta anche un'ambientazione diversa, dall'iniziale castello medievale passando per l'Egitto e arrivando infine a scambiare due chiacchiere con il re degli inferi in persona - una varietà che rientra tra i suoi punti di forza, perché c'è sempre qualcosa di nuovo dietro l'angolo e l'ombra della ripetitività è ben lontana.