Outriders, un trailer annuncia la data del Broadcast #2

Square Enix ha annunciato attraverso un trailer la data del Broadcast #2 di Outriders, la serie di dirette pensate per presentare tutte le caratteristiche del gioco di People Can Fly. Il secondo broadcast si terrà il 2 luglio 2020 alle 18:00 in punto.

Il nuovo episodio mostrerà ai giocatori più dettagli su questo mix tra un gioco di ruolo e uno shooter ambientato in un mondo oscuro e disperato. I giocatori scopriranno i poteri cruenti, i combattimenti brutali e gli ambienti affascinanti partoriti dalle menti di People Can Fly, gli sviluppatori di Gears of War: Judgment e Bulletstorm, e Square Enix External Studios, gli ideatori di Sleeping Dogs e Just Cause.

Il secondo Broadcast di Outriders, intitolato "Oltre la frontiera", include nuovi ambienti, spiega la struttura del gioco e approfondisce la classe del Piromante. Sarà trasmesso giovedì 2 luglio alle 18:00 sul canale Twitch di Square Enix.

"Abbiamo creato un mondo di gioco coinvolgente con il giocatore come protagonista. Lascerete il segno nel mondo di Outriders, le vostre azioni e i vostri risultati verranno riconosciuti dagli abitanti delle città e degli insediamenti di Enoch. Il vostro viaggio nelle frontiere selvagge di un mondo che si è iper-evoluto per uccidere l'umanità sarà un'epica storia di potere, scoperta e redenzione.", ha dichiarato Bartek Kmita, direttore creativo della People Can Fly. "Non vediamo l'ora di mostrare ai giocatori come la campagna, le missioni secondarie e i contenuti aggiuntivi si incastrano tra loro. I giocatori avranno moltissime cose da fare in OUTRIDERS, sia in single-player che in co-op."

Outriders uscirà su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One e PC alla fine del 2020.