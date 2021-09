Dr Disrespect vuole battere Fortnite con il suo primo gioco

Dr Disrespect ha reso noti gli obiettivi che si è posto fondando uno studio di sviluppo: lanciare un gioco che possa battere Fortnite. L'idea del dottore è quella di lavorare insieme agli influencer più noti per creare lo sparatutto online dei loro sogni e, di conseguenza, dei sogni dei loro fan.

Recentemente il noto personaggio non ha speso buone parole per titoli quali Call of Duty: Warzone o Apex Legends, ma con il gioco di Epic Games è stato davvero sprezzante: "Mi ha stufato."

Naturalmente il Dr Disrespect sa bene che il suo studio dispone di un budget significativamente inferiore a quello di Epic, ciò nondimeno non ha mancato di lanciare parole piene di disprezzo verso Fortnite: "È cartoonoso, è delicato, è morbidoso. Ragazzi, ma dov'è il mio sparatutto? Dov'è il mio nuovo sparatutto di un'altra dimensione con nuove meccaniche e un multiplayer competitivo e narrativo che ti prende a schiaffi se non dimostri coraggio?"

Speriamo che il nostro non commetta un errore fin troppo comune: far crescere le aspettative alle stelle su quello che sta facendo, oltretutto con uscite spesso arroganti, per poi lanciare un prodotto che è solo una frazione di quanto promesso.