Nintendo Switch: 2022 anno chiave per la console, la line-up sarà ricchissima, per un insider

Stando a LeakyPandy, noto insider Nintendo, il 2022 sarà un anno chiave per Nintendo Switch, che avrà una line-up quantomai ricca. L'obiettivo è quello di lanciare alcuni titoli che accompagnino la console al successo nella seconda metà del suo ciclo di vita. Ci dovrebbero essere anche delle nuove proprietà intellettuali, anche se LeakyPandy non sa come saranno presentate.

Naturalmente Nintendo collaborerà anche con le terze parti, in particolare con quelle con cui ha già stabilito delle relazioni di successo, come Bandai Namco, o come Koei Tecmo, che dovrebbe lanciare due giochi di due franchise core di Nintendo nell'anno fiscale 2022.

Ora, come potrebbe essere formata questa line-up? Non è difficilissimo fare alcune ipotesi, in realtà. The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 dovrebbe essere certo, così come Splatoon 3. Potrebbero esserci anche Bayonetta 3, che PlatinumGames è desiderosa di mostrare, e Metroid Prime 4, Quest'ultimo è difficile da collocare visto l'azzeramento dello sviluppo avvenuto qualche anno fa. Infine si vocifera di un nuovo Donkey Kong e di un possibile Mario Kart 9, anche se non c'è niente di confermato in merito.

Naturalmente vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute cautele, perché stiamo parlando di indiscrezioni, anche se provengono da una fonte considerata affidabile.