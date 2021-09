Nier Automata: il cosplay di 2B di grusha_cos è ricco di fascino

2B continua a essere uno dei personaggi più gettonati non solo tra i giocatori ma anche tra le cosplayer di tutto il mondo che negli anni ci hanno deliziato con numerose versioni della protagonista dell'action RPG Nier Automata. Quello che vi proponiamo oggi è il cosplay di grusha_cos che è davvero ricco di fascino.

Con il cosplay di 2B, grusha_cos sfoggia un costume originale molto sexy in una posa decisamente ammaliante, che mette in risalto le curve della cosplayer. Di sicuro riceverebbe l'approvazione del buon Yoko Taro, folle quanto geniale game designer e papà di Nier Automata. Un plauso va fatto anche alla fotografia di lavlien e alla scelta della scenografia, con le statue e il bianco predominante che creano un contrasto decisamente azzeccato con il costume nero di 2B. Ma bando alle ciance, ecco il cosplay di grusha_cos in tutto il suo splendore:

Se siete fan di Nier Automata allora non potete assolutamente perdervi anche il cosplay di A2 firmato raine_cosplay che è molto ispirato e il cosplay di 2B realizzato da deathtakesprecedence che è pieno di classe.

Cambiando completamente genere invece vi raccomandiamo il cosplay elettrizzante di Raiden Shogun firmato da roxanne.kho e il cosplay di Aerith da Final Fantasy 7 in versione crocerossina sexy realizzato da peachmilky_. Come non citare poi il cosplay di Ada Wong di Resident Evil di roxanne.kho che è pronto all'azione.

Che ne pensate, avete apprezzato il cosplay di 2B ricco di fascino realizzato dalla modella grusha_cos? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.