Resident Evil: il cosplay di Ada Wong di roxanne.kho è pronto all’azione

Ada Wong è senza dubbio uno dei personaggi più affascinanti e misteriosi non solo di Resident Evil, ma dell'intero panorama vidoeludico. E il cosplay di roxanne.kho che vi proponiamo oggi le rende assolutamente giustizia.

La cosplayer cinese nel tempo ha dimostrato di essere decisamente versatile, alternando lo stile da anime dei personaggi di Genshin Impact ad altri cosplay più particolari, come quello dell'assistente virtuale di Samsung e Jolyne Kujo de Le Bizzarre Avventure di Jojo. Anche con il cosplay che vi proponiamo oggi roxanne.kho ha decisamente fatto centro, proponendo una versione di Ada Wong da Resident Evil 2 Remake davvero ben riuscita. Affascinante e sexy quanto basta, senza risultare volgare, e al tempo stesso pronta all'azione, proprio come la controparte virtuale.

Per chi non lo sapesse Ada Wong è una spia freelance che opera spesso al soldo delle multinazionali dell'universo di Resident Evil, anche se poi alla fine si dimostra fedele solo a sé stessa e ai suoi ideali, tutti ancora da chiarire. La prima apparizione di Ada è stata proprio in Resident Evil 2, dove collabora con Leon Kennedy a fare luce sugli esperimenti della Umbrella Corporation.

