NBA 2K22, primi rating dei giocatori e nuove immagini

NBA 2K22 torna a mostrarsi in una manciata d'immagini che mostrano alcuni giocatori riprodotti con l'engine del gioco, oltre a una prima serie di player rating riferita ufficialmente da 2K Sports, dimostrando dunque le valutazioni ufficiali date ad alcuni dei maggiori giocatori presenti.

Arrivano dunque novità da 2K per la sua nuova simulazione di basket, che come da tradizione si propone come un avanzato adattamento digitale del celebre campionato americano. In particolare, le immagini consentono di notare più da vicino il livello di dettaglio con cui sono riprodotto alcuni giocatori in-game, mentre le informazioni rilasciate consentono di avere già un'idea delle valutazioni generali date ad alcuni dei giocatori più famosi dell'NBA.

NBA 2K22, Luka Dončić si presenta decisamente somigliante

I primi Player Rating di NBA 2K22 svelati oggi includono Luka Dončić (94), Kevin Durant (96), Steph Curry (96), Giannis Antetokounmpo (96), Khris Middleton (88), Jrue Holiday (85) e Nikola Jokić (95), con molti altri che arriveranno in seguito.

Kevin Durant in un'immagine di NBA 2K22

In attesa di conoscere tutte le valutazioni dei giocatori raggruppate per Top 10 Rated Players, Top 5 3PT Shooters, Top 5 Rookies, Top 5 Dunkers e Top Jordan Brand Players, vediamo dunque questi primi esempi ufficiali da parte di 2K.

NBA 2K22, i primi player rating ufficiali

Celebrando i 25 anni della WNBA, 2K introdurrà anche il rating di Candace Parker (93) e le 4 migliori giocatrici WNBA: Breanna Stewart (95), A'ja Wilson (94), Jonquel Jones (94) e Brittney Griner (93).

Per il resto, abbiamo saputo che NBA 2K22 avrà una colonna sonora dinamica con Aitch, Freddie Gibbs, Gunna e Megan Thee Stallion, mentre per conoscere meglio il gioco vi rimandiamo allo speciale su alcune delle principali novità del gioco.