Nier Automata: il cosplay di A2 di raine_cosplay è ispirato

Il cosplay di A2 di Nier Automata realizzato da raine_cosplay e immortalato dalla sapiente macchina fotografica di gardani_angelica è davvero ispirato. Complice anche lo scenario, ovvero Consonno, la Las Vegas delle Brianza abbandonata ormai da decenni assieme ai suoi sogni di gloria.

YoRHa Type A (Attacker) No.2 è la protagonista del Branch C di Nier:Automata, ma avrà un ruolo molto importante anche nel Branch D. È il prototipo della linea di androidi da combattimento YoRHa e i suoi dati sono serviti per creare 2B e 9S.

Il cosplay di raine_cosplay è perfetto sia per il costume, sia per il trucco e riesce a restituire i grande fascino di questo androide. La fotografia di gardani_angelica riesce a catturare lo spirito del personaggio e persino il design corrotto e decadente dell'opera di Yoko Taro, per un cosplay di livello.