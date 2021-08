Con l'arrivo del weekend, una buona fetta di videogiocatori hanno un po' più di tempo da dedicare ai videogioco, nel mezzo di faccende domestiche e impegni famigliari. Sfruttando la calma del fine settimana, ci si lancia quindi su qualche nuovo titolo, oppure ci si dedica a quel videogioco con quale, durante i giochi feriali, non si ha avuto modo di avanzare più di tanto. Diteci, cosa giocherete questo weekend del 31 luglio 2021?

Le opzioni sono ovviamente molteplici. Ad esempio, potreste tornare a volare con Microsoft Flight Simulator o nelle arene di Pokémon Unite. Ovviamente non mancano i grandi classici come League of Legends, Call of Duty: Warzone, Fortnite o FIFA 21. O magari qualcosa per mobile, in modo da giocare in spiaggia o in viaggio?

Microsoft Flight Simulator

Questa settimana sono stati pubblicati anche Fuga: Melodies of Steel e ITALY. Land of Wonders, due giochi non perfetti ma dallo stile davvero unici.

