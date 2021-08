Steam Deck potrebbe essere la base per un visore VR portatile stile Oculus Quest

In queste ore Valve sta mostrando Steam Deck alla stampa americana. In questa occasione i colleghi stanno facendo le domande più disparate e stanno emergendo diverse curiosità sul PC/console portatile di Valve. Una di queste è che l'hardware utilizzato per la console potrebbe fare da base per un visore VR portatile in stile Oculus Quest.

Sappiamo già che Valve produce uno dei migliori visori VR sul mercato, ovvero Index. Solo che questo visore, per funzionare, ha bisogno di essere collegato ad un PC per ricevere il flusso dati, oltre che ad una fonte di energia. Secondo Sean Hollister di The Verge, durante la sua prova di Steam Deck, un portavoce di Valve avrebbe suggerito che la combinazione tra processore e GPU creata da AMD per Steam Deck potrebbe essere la base per un visore stand alone, ovvero che abbia abbastanza potenza computazionale per funzionare indipendentemente.

Come Oculus Quest, per l'appunto.

"Non siamo pronti ad annunciare nulla, ma funzionerebbe bene in quell'ambito, ovviamente lavorando bene sulla dissipazione del calore... ma è una cosa molto importante per noi e i piani futuri," ha detto Greg Coomer.

Steam Deck

Quindi il problema sarebbe più di design, ovvero come fare in modo che il processore lavori al massimo delle sue capacità senza scaldare, non la potenza computazionale in sé. Anzi, Steam Deck, essendo in tutto e per tutto un PC portatile, potrebbe persino essere collegato a un visore VR, nonostante la sua potenza non sia ottimizzata per questo compito.

Vi piacerebbe un Index VR portatile?