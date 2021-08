Fortnite: il Rift Tour con Ariana Grande in video

Dopo averlo annunciato, ieri è stato il momento del Rift Tour di Ariana Grande in Fortnite. La celebre cantante, infatti, per tre giorni si esibirà nel celebre battle royale di Epic Games. Visto che non tutti hanno la possibilità di entrare in Fortnite e vivere in prima persona l'evento, abbiamo deciso di partecipare al concerto e pubblicarne il video.

I concerti, infatti, non sono a tutte le ore e quindi potrebbero esserci delle persone, come i fan di Ariana Grande, che non hanno Fortnite o non riescono a collegarsi ai seguenti orari:

Spettacolo 1 Sabato 7 agosto alle 00:00 ora italiana

Sabato 7 agosto alle 00:00 ora italiana Spettacolo 2 Sabato 7 agosto alle 20:00 ora italiana

Sabato 7 agosto alle 20:00 ora italiana Spettacolo 3 Domenica 8 agosto alle 06:00 ora italiana

Domenica 8 agosto alle 06:00 ora italiana Spettacolo 4 Domenica 8 agosto alle 16:00 ora italiana

Domenica 8 agosto alle 16:00 ora italiana Spettacolo 5 Lunedì 9 agosto alle 00:00 ora italiana

Si può pensare quello che si vuole sul gioco, ma questo sarà sicuramente uno di quegli eventi dei quali si discuterà negli anni a venire, come uno dei primi, grandi, progetti cross-mediali dei videogiochi, un progetto capace di coinvolgere quella che è a tutti gli effetti una delle cantanti più famose del mondo.

Per l'occasione Epic Games ha mescolato fasi di gioco differenti da quelle solite del suo Battle Royale, con scenografie particolari e, ovviamente, un gigantesco avatar della Grande che canta le sue canzoni più celebri. Il tutto per uno show che dura una decina di minuti.

Oltre al concerto saranno introdotti in Fortnite la skin di Ariana Grande oltre che degli oggetti a lei dedicati.