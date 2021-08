Ultima Underworld 1+2, Syndicate e Syndicate Wars in regalo su GOG per un mese

Per circa un mese GOG regalerà 4 classici immortali a tutti coloro che sono iscritti al loro celebre negozio. Stiamo parlando di Ultima Underworld 1+2, Syndicate e Syndicate Wars, quattro giochi che hanno realmente riscritto la storia dei videogiochi.

Innanzitutto a questo indirizzo potrete riscattare i giochi. Avete tempo fino al 3 settembre 2021.

Ultima Underworld è l'adattamento in prima persona della celebre serie di giochi di ruolo di Richard Garriot. Si tratta di uno dei primi esperimenti con questa visuale, ma si tratta di uno dei giochi che ha influenzato tutto quello che sarebbe arrivato dopo. Fino ad arrivare al giorno d'oggi. Si tratta di giochi invecchiati, soprattutto sotto il profilo dell'interfaccia, ma ancora assolutamente godibili.

Syndicate e Syndicate Wars sono due strategici in tempo reale di incredibile fattura che hanno segnato, grazie alla loro ambientazione e al loro stile, il design di molte altre produzioni successive.

Nel caso in cui non li abbiate mai giocati è c'occasione giusta per rimediare: la vostra cultura videoludica ringrazierà.