I transistor Samsung, le GPU AMD RDNA 3 e il bluff 3dfx Interactive - Assembla che ti Passa #310

Con l' Assembla che ti Passa di questa settimana torniamo a parlare di transistor con lo spettro dei rincari sui wafer di silicio Samsung, decisa a investire per non restare indietro rispetto al titano TSMC e ad una Intel in pieno rilancio. Ma parliamo anche dei rumor che sembrano confermare un salto di potenza enorme per le future GPU AMD Radeon con architettura RDNA 3 e di 3dfx, con una voce che purtroppo si è rivelata fasulla, ma ci da modo di riassumere la storia di un'azienda che ha cambiato il gaming in tre dimensioni.

L'ipotesi che Samsung possa alzare i prezzi ci genera un po' di paura per il futuro. La speranza è di assistere a dei miglioramenti nella situazione del mercato e non è comunque detto che le future GeForce utilizzino ancora transistor Samsung, cosa suggerita da qualcuno dopo un incontro tra NVIDIA e Intel. Tanto più che l'aumento di prezzo dei wafer di Samsung fa parte di un piano di investimenti della compagnia, impegnata a espandere la sua fabbrica di Pyeongtaek, in Sud Korea. Lì dovrebbe iniziare la produzione dei transistor a 5 nanometri , quelli che dovrebbero potenziare le NVIDIA GeForce RTX 4000.

In questi giorni la rete ha tremato per l'annuncio di un rialzo dei prezzi dei wafer di silicio da parte di Samsung . Lo spettro è quello di una futura serie di schede GeForce NVIDIA più costosa di quella attuale, senza tenere conto di eventuali rincari dovuti al perdurare della crisi che ha reso un inferno comprare una GPU in questo 2021. I prezzi base, delle RTX 3000, va detto, non sono alti in relazione al salto prestazionale, ma abbiamo visto poche Founders Edition e pochissime custom rispettare i prezzi di listino.

Secondo una nuova indiscrezione pubblicata dal leaker Olrak, persino il modello entry level della futura serie AMD Radeon compirà un salto maestoso, arrivando agli stessi 5120 stream processor della AMD Radeon RX 6900 XT. In questo caso la cosa strana riguarda non solo il balzo prestazionale, fin troppo aggressivo, ma anche il fatto che l'arrivo di un modello del genere potrebbe mettere fuori gioco l'intera lineup attuale delle schede video AMD. Non sappiamo però quale sarà il prezzo effettivo di questa fantomatica scheda con chip Navi 33 . Pur equipaggiando una GPU inferiore ai modelli di punta, potrebbe comunque essere pensata per la fascia medio alta, in modo da lasciare spazio a una ricollocazione generale di tutti i modelli attuali all'interno di una nuova fascia bassa e media.

3dfx Interactive: la grande illusione

Il primo acceleratore 3dfx, realizzato in collaborazione con la storica Diamond Multimedia

Qualche giorno fa l'account 3dfxofficial ha annunciato il ritorno in campo di 3dfx Interactive scatenando fantasie e discussioni in tutto il mondo dell'informatica. Ma nei giorni successivi i già forti dubbi iniziali si sono trasformati in un'amara delusione di fronte ad annunci poco plausibili patrocinati da un nome, Jensen Products, che non corrisponde ad una società esistente ma sembra rimandare, in tono farsesco, al presidente NVIDIA, Jensen Huang.

Non è detto che dietro a quello che sembra un grande scherzo non ci sia un'operazione di marketing, ma quello che ci interessa capire è come mai molti abbiano sperato nel ritorno in campo della storica azienda nonostante la faccenda sia apparsa infondata sin dall'inizio. Beh, il motivo è semplice. Se per qualcuno il nome 3dfx non vuol dire nulla, per molti altri coincide con il momento in cui il gaming tridimensionale ha compiuto un passo in avanti decisivo verso il futuro.

I primi videogiochi tridimensionali erano in wireframe ed erano quindi composti da linee geometriche che tratteggiavano oggetti privi di solidità o texture. Poi qualcuno ha deciso di riempire le linee, trovandosi a dover gestire motori grafici troppo pesanti per l'hardware disponibile. Ed è per questo che per qualche tempo un sacco di giochi, compresi racing e shoot'em up, si sono accontentati dell'illusione delle tre dimensioni, prima ricreate usando un gran numero di strati in parallasse e poi, quando l'hardware è arrivato a poter gestire un numero sufficiente di poligoni, mescolando 3D e 2D.

Lo stratagemma era evidente, ma al tempo era messo in secondo piano dalla meraviglia del trovarsi per la prima volta di fronte ai primi calciatori tridimensionali, alla prima eroina tridimensionale e alle prime vetture tridimensionali. Una vera bomba che PlayStation ha cavalcato con enorme successo. Poi, un giorno, il mondo dei videogiochi è scivolato nel 3D vero e lo ha fatto grazie a Quake, un terremoto tecnologico che grazie all'ottimizzazione strepitosa ha avuto persino una versione Saturn mozzafiato, più limitata di quella PC e Nintendo 64, ma disponibile su una macchina decisamente più economica.

Nel frattempo, però, il computer ha compiuto un salto imperioso. A dare una spinta in più ai primi mirabili ma pesanti giochi 3D è infatti arrivato un acceleratore grafico, un pezzo hardware piuttosto costoso, considerando la necessità di doverlo affiancare a una scheda video 2D. All'inizio ci siamo dovuti sorbire un sacco di texture slavate e qualcuno ha continuato a preferire l'illuminazione granulosa ma spettacolare del Quake di id Software, ma lavorando sulle impostazioni e i compromessi dovuti alla giovinezza della tecnologia, era chiaro come dal punto di vista delle prestazioni, l'hardware dedicato al 3D potesse cambiare il volto dei videogiochi tridimensionali.

GlQuake, l'evoluzione di un titolo già rivoluzionario

Da qui l'importanza del nome 3dfx Interactive che nel 1996, assieme a Diamond Multimedia, ci ha regalato l'acceleratore grafico PCI Diamond Monster 3D, ottenendo da subito vendite molto elevate per il settore dei PC da gioco dell'epoca. Abbastanza da attirare l'interesse degli investitori e da spingere la compagnia a creare una scheda unica, dotata sia di accelerazione 2D che 3D. Spinti dall'interesse del pubblico anche altre aziende hanno tirato fuori prodotti simili, ma più deboli di quelli di 3dfx fino all'arrivo dei primi pezzi forti di NVIDIA che nel 1999 si è fatta pericolosa con l'avanzatissima RIVA TNT2.

Nel frattempo 3dfx ha continuato a investire somme ingenti in progetti che non avrebbero dato i risultati sperati. La compagnia ha visto infatti sfumare la partnership con SEGA per l'hardware della console Dreamcast e ha speso 141 milioni di dollari per aumentare la capacità di produzione interna in funzione del segmento OEM. Ma tra problemi ad adattare le schede alle richieste dei partner OEM e l'esplosione di NVIDIA, preferita da tutti i costruttori terze parti, la situazione finanziaria si è fatta problematica. Ed è peggiorata con l'acquisizione nel 2000 di GigaPixel, un investimento da 186 milioni, finalizzato a velocizzare il processo di creazione e commercializzazione dei prodotti, che si è però schiantato contro le vendite tutt'altro che esaltanti delle schede Voodoo 4 e Voodoo 5. A quel punto i creditori si sono fatti sentire, mettendo in crisi la compagnia, e NVIDIA ha approfittato della ghiotta occasione per comprare in blocco 3dfx Interactive. Ed è così che è finita la storia di un marchio che in soli 6 anni di esistenza ha cambiato il volto del gaming su PC, tanto da risultare ancora oggi un'ottima esca per quella che potrebbe essere la trollata dell'anno.

Assembla che ti Passa è una rubrica settimanale che raccoglie le principali novità legate all'hardware per PC da gioco e propone tre configurazioni, divise per fasce di prezzo, pensate per chi desidera assemblare o aggiornare la propria macchina. Come al solito i suggerimenti sono graditi e le correzioni ben accette, a patto che i toni siano adeguati. Un ulteriore consiglio è quello di leggere i paragrafi che presentano le configurazioni prima di dare battaglia nei commenti.