Bleak Faith: Forsaken, l'anteprima di un souls-like con idee interessanti

Figlio di una delle molte positive campagne Kickstarter, Bleak Faith: Forsaken è un nuovo gioco di ruolo d'azione d'ispirazione souls-like . Le caratteristiche fondamentali? Un mondo oscuro, un guerriero in armatura con spada e scudo e un grande focus sull'esplorazione e un sistema di combattimento che non perdona.

Il mondo di Bleak Faith Forsaken

Bleak Faith: Forsaken propone un classico guerriero con spada, scudo e armatura

Bleak Faith Forsaken proporrà un mondo aperto, noto come l'Omnistructure. Il team spiega che l'obiettivo è di proporre aree labirintiche che spingano il giocatore ad essere sempre curioso di quello che si potrebbe trovare in un passaggio che ancora non ha avuto modo di esplorare. Parlando in maniera un po' più pratica, viene detto che Bleak Faith: Forsaken includerà sia zone aperte che aree più lineari.

L'impressione finale sarà quella di star giocando a una sorta di metroidvania. Il team desidera infatti risvegliare quella sensazione di "meraviglia ed eccitazione che hai provato quando hai giocato per la prima volta un videogame". Questo però non significa che sarà tutto rosa e fiori, al contrario, Bleak Faith: Forsaken, come molti souls-like, ci farà sentire sempre in pericolo, con solo poche aree sicure, degli avamposti nei quali ci si può riposare, preparare per quanto sta per arrivare e gestire le proprie risorse.

Senza poter provare con mano il gioco è ovviamente impossibile sapere se l'esplorazione saprà essere soddisfacente, ma grazie a un video di gameplay abbiamo avuto modo di vedere che, oltre al semplice spostamento a piedi, sarà possibile immergersi in acqua, muovendosi all'interno di ambienti complessi (e facendo attenzione al livello di ossigeno, che probabilmente ci metterà molta pressione addosso). Possiamo anche vedere che Bleak Faith Forsaken permetterà di arrampicarsi sulle pareti usando appigli, in stile Uncharted e Tomb Raider.

Si tratta di due metodi di esplorazione non tipici dei souls-like, che tendono perlopiù a lasciarci ben fissi sul terreno. Il mondo di gioco di Bleak Faith: Forsaken potrebbe quindi rivelarsi piacevolmente complesso da esplorare e potrebbe essere richiesto un certo colpo d'occhio per non perdersi ogni via disponibile.