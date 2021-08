Steam, i giochi in Unity sono il quadruplo di quelli in Unreal Engine: la classifica completa

SteamDB ha pubblicato un'interessante classifica sulla tecnologia che si nasconde dietro i giochi su Steam. Da questi dati emerge che Unity è di gran lunga l'engine più utilizzato, con oltre il quadruplo di giochi creati rispetto all'Unreal Engine, il secondo motore più diffuso.

La Top 10 dei motori più utilizzati:

Unity 29220 Unreal 7405 GameMaker 2583 RPGMaker 1942 Construct 1325 RenPy 1319 XNA 640 AdobeAIR 435 Godot 395 MonoGame 336

Menzione a margine per il, il motore di Valve, con 213 giochi, il Cryengine con 151 giochi e il Frostbite, il motore di EA, con 20 giochi.

Ovviamente questa classifica non tiene conto delle dimensioni dei giochi. In indie creato in poche ore con RPG Maker vale tanto quanto un Battlefield creato con il Frostbite. Nondimeno è interessante vedere la quantità di giochi che sfruttano Unity, di gran lunga lo strumento più popolare tra sviluppatori grandi e piccoli. Impressionanti anche 7,5 mila giochi con l'Unreal Engine, soprattutto perché le dimensioni di questi progetti sono mediamente più grandi rispetto a quelle della diretta concorrenza.

A questo indirizzo troverete la classifica completa.