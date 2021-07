I risultati finanziari AMD, le CPU e GPU del 2022 e l'incognita cinese - Assembla che ti Passa #309

Finale di luglio piuttosto ricco grazie alla pubblicazione della roadmap Intel per i prossimi 5 anni , con numerose novità per le CPU della compagnia e un rinnovato impegno del suo ruolo come fonderia, e l' annuncio della AMD Radeon RX 6600 XT , la nuova soluzione entry level della serie RDNA 2 in arrivo l'11 agosto. Ma in Assembla che ti Passa ci resta ancora parecchio di cui parlare tra GPU AMD RDNA 3, processori AMD Zen 4, risultati finanziari e promettenti CPU cinesi.

Le novità AMD per il 2022

La AMD Radeon RX 6600 XT aggiunge finalmente un'opzione per il 1080p alla lineup RDNA 2

Riferendo agli investitori i risultati finanziari del secondo trimestre di quest'anno, Lisa Su, CEO della compagnia e simbolo della ripresa di una AMD che qualche anno rischiava grosso, ha parlato anche dell'architettura grafica AMD RDNA 3 e dei processori Zen 4, confermando l'arrivo delle nuove GPU e CPU nel 2022. Inoltre ha confermato l'utilizzo di transistor a 5 nanometri, senza dubbio targati TSMC, che probabilmente troveremo sia nelle schede video che nei processori.

Purtroppo il CEO AMD non ha rivelato altri dettagli, ma tra dichiarazioni precedenti e indiscrezioni ci aspettiamo in entrambi i casi tecnologie destinate a fare da base per i prodotti futuri. Non a caso la prima serie di processori AMD Zen 4, nome in codice Raphael, interromperà il circolo di retro-compatibilità visto fino ad ora con le CPU Ryzen, introducendo un socket tutto nuovo presumibilmente chiamato AM5. Il motivo, per quanto ne sappiamo, non dovrebbe essere legato a un ulteriore aumento dei core, già più che sufficienti per qualsivoglia configurazione casalinga, ma dipendere dall'uso di una nuova architettura con tutta probabilità dotata del supporto per l'interfaccia PCIe 5.0 e per le memorie DDR5, già in arrivo a fine anno su piattaforma Intel.

La mancata menzione di Zen 3+ non significa che la revisione, presumibilmente destinata a scontrarsi con Intel Alder Lake, non esista, anche perché potrebbe essere il campo di prova per la tecnologia di stacking 3D V-Cache, ma è chiaro che il prossimo salto importante in termini prestazionali arriverà con i processori Zen 4, probabilmente destinati ad arrivare assieme alle GPU RDNA 3.