Games with Gold, agosto 2021: da Darksiders 3 a Yooka-Laylee

Entrando nel vivo dell'estate, i Games with Gold ad agosto 2021 ci stupiscono con un'infornata di giochi gratis per gli abbonati a Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimante che potremmo definire sorprendentemente valida, visti anche gli standard a cui l'iniziativa ci ha ormai abituato da tempo.

Sappiamo bene come sia cambiata la priorità data da Microsoft ai suoi servizi su abbonamento, per cui a fronte di un'offerta su Xbox Game Pass che continua a colpire in termini di quantità e qualità di giochi proposti in catalogo, i titoli dei Games with Gold sono sembrati sempre più un lascito del passato da riempire in qualche modo, a volte con proposte quantomeno deludenti o direttamente futili per buona parte dei giocatori. Partendo da questo stato di cose, trovarsi di fronte ai quattro giochi scelti per agosto 2021 è stato una sorta di piacevole sorpresa per molti, considerando la qualità media delle proposte.

Intendiamoci: si tratta pur sempre di titoli ben lontani dalle ultime novità dal mercato: il lancio di primizie e giochi tripla A di grosso calibro rimane pertinente al solo ambito di Xbox Game Pass a questo punto, ma quantomeno il recupero di giochi più vecchi in questo caso ha dato origine a un assortimento veramente interessante. Il grosso limite rimane l'età di questi giochi, per cui in molti potrebbero semplicemente averli già acquistati o giocati in passato, ma si tratta comunque di un buon misto di esperienze che vanno dall'action al platform 3D, dallo sparatutto più classico al picchiaduro storico.

In linea di massima, sono quattro giochi che consigliamo senza riserve a tutti, tanto per riempire ulteriormente questa estate videoludica che già di suo si presenta alquanto ricca, particolarmente in questa fase. Vediamo dunque più nel dettaglio di cosa tratta l'offerta di agosto 2021, ricordando peraltro che fino a fine mese sono ancora disponibili i titoli Games with Gold di luglio 2021 e in particolare Rock of Ages 3: Make & Break rimarrà a disposizione fino al 15 agosto.