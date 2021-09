Pokémon GO: Inkay e Malamar debuttano con l'evento Psicomania

Niantic ha annunciato che durante l'evento Psicomania di Pokémon GO della prossima settimana debutteranno due nuove creature da acciuffare e aggiungere alla vostra collezione: Inkay e Malamar.

L'evento Psicomania avrà inizio alle ore 10:00 di mercoledì 8 settembre 2021 fino alle 20:00 di lunedì 13 settembre 2021. Come intuibile dal nome dal titolo dell'iniziativa, saranno protagonisti di Pokémon Psico, compreso il doppio tipo Buio/Psico Inkay e la sua evoluzione Malamar.

Per far evolvere Inkay i giocatori di Pokémon GO dovranno soddisfare un requisito molto particolare che gli allenatori di vecchia data conoscono sicuramente bene. Se vi serve un indizio vi rimandiamo alla nostra guida su come evolvere Inkay in Malamar di Spada e Scudo.

Durante Psicomania inoltre si sbloccherà la prossima parte della storia di ricerca speciale della stagione del Pokémon Birba. "Qualcosa ha fatto agitare i Pokémon di tipo Psico perché appaiono più spesso allo stato selvatico. Sembra l'occasione perfetta per sapere qualcosa di più su di loro. Chi lo sa... potremmo scoprire qualcosa di più anche su Hoopa!", recita il sito ufficiale.

Pokémon GO, Inkay e Malamar

Come detto in precedenza, i Pokémon Psico saranno i protagonisti dell'evento. Quindi creature come Abra, Drowzee, Gothita, Solosis e altri appariranno più spesso allo stato selvatico. E con un po' di fortuna, potrete incontrarne altri Pokémon più rari come Elgyem e Inkay. Se completerete i compiti di ricerca sul campo a tema, incontrerete Pokémon a tema evento come Woobat, Inkay e altri, mentre scattando una foto una volta al giorno riceverete una "sorpresa". Potrete ottenere anche i nuovi sticker ispirati a Pokémon di tipo Psico facendo girare i Pokéstop, scartando i pacchi amicizia o acquistandoli nel negozio del gioco.

Inoltre i Pokémon di questo tipo appariranno durante i raid per tutta la dura dell'evento. Nello specifico: