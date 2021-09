Splitgate: niente modalità battle royale, almeno per il momento

Splitgate, lo sparatutto multiplayer che mescola un po' di Portal e un po' di Halo, negli ultimi mesi ha conquistato un riscontro notevole tra i giocatori, con milioni di appassionati che hanno provato la beta e ora stanno giocando alla Stagione 0. Gli sviluppatori di 1047 Games hanno tanti piani in mente per supportare il gioco nel prossimo futuro, ma tra questi a quanto pare non c'è una modalità battle royale.

La conferma è arrivata su Twitter, dove gli sviluppatori hanno risposto ad alcune domande dei fan. Tra queste una chiedeva se in futuro verrà introdotta una modalità battle royale come quelle di Fortnite, Apex Legends e Call of Duty: Vanguard. La risposta, in breve, è stata "mai dire mai, ma per il momento non c'è nulla in cantiere".

Insomma in futuro una modalità battle royale potrebbe arrivare per Splitgate, ma attualmente gli sviluppatori sono concentrati su altri aspetti di primaria importanza. Come sappiamo infatti attualmente il gioco è ancora in fase beta e alla Stagione 0, quindi è naturale che l'intento degli sviluppatori sarà quello di mettere l'accento sui punti forti della produzione, risolvere i problemi e limare le imperfezioni prima del lancio ufficiale, previsto per il prossimo mese su PC, PS4 e Xbox One.

In ogni caso, Splitgate ci ha fatto un'ottima impressione, come potete constatare nel Provato di Splitgate del nostro Tommaso Valentini.

E voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere una modalità battle royale su Splitgate, oppure pensate che il titolo di 1047 Games dovrebbe puntare a una direzione completamente differente?