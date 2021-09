Hideo Kojima su Mads Max: è un buddy cop e non c'entra nulla con Mad Max

Pochi giorni fa su Twitter Hideo Kojima aveva parlato di un possibile nuovo progetto con protagonista Mads Mikkelsen, dall'altisonante titolo di Mads Max. Per quanto il tutto sembrasse una burla, oggi il celebre game designer è tornato sull'argomento offrendo ulteriori dettagli in merito.

Come riportato nella news dedicata, tra i vari progetti che ronzano nella mente di Hideo Kojima ce n'è sono alcuni con protagonista l'attore Mads Mikkelsen, che in Death Stranding impersonava Cliff Unger. Per sua stessa ammissione, Kojima ha spiegato a Mikkelsen proprio uno di questi, lasciandolo di stucco quando ne ha svelato il titolo: Mads Max. Che ovviamente è molto familiare a "Mad Max", la celebre serie cinematografica di George Miller.

Per fare chiarezza in merito, oggi Hideo Kojima ha deciso di svelare nuovi dettagli su Twitter, visto il gran trambusto che è seguito alle dichiarazioni iniziali. Per la precisione spiega che nonostante la somiglianza del titolo con i film di George Miller, Mads Max avrà una storia in stile "buddy cop" e sarà ambientato in un futuro prossimo. I buddy cop sono quella tipologia di film a tema poliziesco dove due persone con personalità agli antipodi si trovano a collaborare per risolvere un crimine o affrontare dei criminali, come ad esempio Arma Letale e Beverly Hills Cops.

"Mads Max è al centro delle news da un bel po' ormai, ma questa è solo una chiaccherata. Inoltre, alcune persone hanno frainteso il titolo provvisorio, quindi vorrei aggiungere alcune parole. Il mio progetto non è una storia apocalittica ambientata nel deserto, ma un buddy cop ambientato in un futuro prossimo. Tuttavia, George Miller, il regista di "Mad Max", è ancora il mio "Dio"".

Per il momento comunque non sembrerebbe esserci nulla di concreto in cantiere, ma nel precedente tweet Kojima aveva affermato di "essere serio" riguardo al progetto. Insomma per sapere se si tratta solo di una simpatica idea o di qualcosa di più concreto dovremo attendere. Tuttavia se il genere sarà quello dei buddy cop viene da chiederci: chi farà coppia con Mads Mikkelsen?

Nel frattempo il trailer finale di Death Stranding Director's Cut ha una data ufficiale.