Final Fantasy 7 Remake: il cosplay di Tifa di grusha con vestito blu è identico al gioco

Final Fantasy 7 Remake è stata una grande sorpresa. Lungamente atteso, la nuova versione del classico Square Enix ha saputo ricreare i personaggi più amati della saga, sia a livello di scrittura che a livello tecnico. Con l'arrivo del gioco, sono arrivati anche tanti cosplay di qualità. Ora, la famosa cosplayer grusha ci propone il proprio cosplay di Tifa con vestito blu: è identico a quello di Final Fantasy 7 Remake.

Come potete vedere, il cosplay di Tifa realizzato da grusha è perfetto in ogni dettaglio. Il vestito, molto elegante, rispetta quello realizzato da Square Enix all'interno di Final Fantasy 7 Remake. Ricordiamo che la guerriera indossa questo vestito (o uno degli altri due disponibili, in base alla nostra scelta) durante la fase di Don Corneo nel Wall Market. In tale sezione, anche Cloud e Aerith si travestono.

Se siete grandi amanti di Tifa, allora non dovreste perdervi il cosplay di Honey Bee Tifa di likeassassins. Oppure, se preferite qualcosa di più classico, ecco il cosplay di Tifa di dovaxregrets. Come non citare poi il cosplay di Tifa di kseniya: propone il vestito blu del remake. Chiudiamo con il cosplay di Tifa di shirogane_sama: è lucente.

Se invece siete grandi fan di grusha, non dovreste ignorare il cosplay di Zelda di Grusha: è principesco. Ecco inoltre il cosplay di Zelda di Grusha che si rilassa nella sauna. Infine, Zelda, nel cosplay di Grusha, non ha paura di mostrarsi in versione Gerudo.

Cosa ne pensate del cosplay di Tifa realizzato da grusha? Il personaggio di Final Fantasy 7 Remake è stato ricreato nel modo migliore oppure avete visto versioni di qualità superiore?