Final Fantasy 7: il cosplay di Honey Bee Tifa di likeassassins è provocante

Final Fantasy 7 Remake ha permesso a nuovi giocatori di conoscere la qualità del gioco Square Enix nato su PS1 e ha permesso di riscoprire le avventure di molti personaggi amati. Cloud e Tifa, però, non erano certo passati in secondo piano negli anni e hanno più volte avuto modo di risplendere, in giochi come Kingdom Hearts e Final Fantasy Dissidia. Quest'ultimo è poi diventato centro nevralgico di molte mod dedicate ai costumi e ci ha permesso di giocare nei panni di personaggi inventati come Honey Bee Tifa. Ora, likeassassin crea proprio un cosplay di Honey Bee Tifa su Instagram.

Quello di Honey Bee Tifa è un costume basato sulle dipendenti del Honeybee Inn, un night club del Wall Market di del settimo capitolo della serie, apparso anche in Final Fantasy 7 Remake. L'amica di infanzia di Cloud non indossa mai questo abito (ce ne sono altri tre a disposizione nel gioco), ma questo non significa che i fan non abbiamo immaginato la guerriera con questo costume. Questa passione si è trasmessa anche al mondo del cosplay, come ci permette di vedere il cosplay di Honey Bee Tifa realizzato da likeassassin.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Honey Bee Tifa realizzato da likeassassins? Questa versione della guerriera di Final Fantasy 7 Remake vi convince, oppure snatura troppo la sua natura?