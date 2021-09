My Hero Academia: il cosplay di Himiko Toga di lit.mira è pronto per il rientro a scuola

La serie anime di My Hero Academia si avvicina alla fine della quinta stagione e gli appassionati stanno scoprendo cosa accadrà ai loro eroi e villain preferiti. Tra questi ultimi vi è per certo Himiko Toga. La giovane è stata ora ricreata da un cosplay di lit.mira, che pare assolutamente pronta a tornare a scuola con il suo vestito da scolara!

Himiko Toga, infatti, è una giovane in età da scuola e la sua "divisa" da villain è proprio la divisa scolastica. Il cosplay di lit.mira riesce a fondere il lato allegro e spensierato della villain di My Hero Academia con il suo lato più folle, come potete vedere anche nel secondo scatto condiviso su Instagram dalla cosplayer. Si tratta per certo di un cosplay ben realizzato e di grande impatto.

Il cosplay di Himiko Toga realizzato da lit.mira vi ha convinto? Diteci, credete di aver visto versioni migliori del personaggio di My Hero Academia, oppure questo è di certo il vostro preferito?