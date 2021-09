Genshin Impact: il cosplay di Lisa di ruichiru è bellissimo

Genshin Impact è uno dei giochi più amati dal pubblico e una grossa parte del merito è dei personaggi creati da miHoYo. Uno dei preferiti dal pubblico è Lisa, la guerriera amante dei libri. La donna è spesso ricreata dalle cosplayer di tutto il mondo. Ora, ad esempio, possiamo ammirare il cosplay di Lisa creato da ruichiru.

Lisa è nota per tutta una serie di caratteristiche, come il grande cappello che indossa e il ciondolo che porta al collo. Questo cosplay di ruichiru è ottimamente realizzato e non dimentica nessun dettaglio. Anche a livello di trucco, la cosplayer ha fatto un ottimo lavoro, focalizzando l'attenzione dell'osservatore sugli occhi, sfumati di rosso.

Se siete grandi fan di Lisa, allora non dovreste perdervi il cosplay di Lisa di shinkijade: ha anche gli effetti speciali. Come non citare poi il cosplay di Lisa di anastasia.komori: ci domina dall'alto. Impossibile dimenticare il cosplay di Lisa di anastasia.komori: è semplice ma non manca di nulla. Chiudiamo con il cosplay di Lisa di aoimomoko: è identico in ogni dettaglio.

Passiamo invece a qualcosa di diverso, con ad esempio il cosplay di Honey Bee Tifa di likeassassins. Ammiriamo inoltre il cosplay di Kaine di disharmonica è fedelissimo all'originale. Ecco poi il cosplay di Triss di natsumi mostra un perfetto abito verde.

Diteci, cosa ne pensate dei cosplay di Lisa di ruichiru? Il personaggio di Genshin Impact è stato ricreato nel modo migliore, oppure credete di aver visto versioni di livello superiore?