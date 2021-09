Black Desert su PS5 e Xbox Series X|S otterrà un upgrade next gen

Black Desert riceverà un upgrade next gen per le versioni PS5 e Xbox Series X|S, ha riferito Pearl Abyss, anche se non c'è ancora una tempistica precisa su tale aggiornamento, considerando che non era nei piani iniziali del team di sviluppo.

In base a quanto riferito da Je-seok Jang, capo del Game Design Department di Black Desert, il team non aveva preso in considerazione un upgrade next gen vero e proprio per il MMORPG su PS5 e Xbox Series X|S, ma avendo ricevuto molte richieste in questo senso si è poi convinto a procedere per questa strada, anche se non c'è ancora un periodo previsto per il rilascio dell'aggiornamento.

"Con l'arrivo delle nuove console, molti avventurieri ci hanno chiesto versioni esclusive per Xbox Series X|S e PS5", ha spiegato Jang, "Ad essere sinceri, non eravamo completamente pronti per poter intraprendere un progetto di questa portata in termini di preparazione e priorità rispetto ad altri impegni.

Come abbiamo riferito di recente, il nostro focus è sempre stato fornire un ambiente quanto più stabile possibile su Xbox One e PS4, perfezionando l'ottimizzazione prima di tutto su queste console".

Tuttavia, "Visto quanto i nostri avventurieri hanno insistito a chiedere un upgrade next gen, siamo felici di annunciare che procederemo con lo sviluppo delle versioni PS5 e Xbox Series X|S d'ora in poi". In ogni caso, lo sviluppatore ha anche specificato che ci vorrà del tempo prima di vederle in azione, con Pearl Abyss intenzionata a fare un buon lavoro prendendosi dunque tutto il tempo necessario.

In ogni caso, l'upgrade next gen su PS5 e Xbox Series X|S sarà gratuito per tutti coloro che possiedono il gioco in versione PS4 o Xbox One.