Pokémon, il cosplay di Misty da Supersailorvirgo ci fa tornare in spiaggia

Pokémon è sempre sulla cresta dell'onda anche in ambito cosplay, come sottolinea ancora una volta questa Misty da parte di supersailorvirgo, che propone un'interpretazione alquanto estiva della celebre compagna di viaggio di Ash e Pikcachu.

Essendo in effetti una allenatrice specializzata in tipo acqua, la Misty di supersailorvirgo, o "Elle" come è nota anche la modella in questione, richiama decisamente il clima estivo e l'ambientazione marina, mostrando la ragazza sulla spiaggia, nel suo completo tipico.

In questa occasione, Misty è accompagnata da un Lapras gonfiabile, che sottolinea il rapporto tra l'eroina di Pokémon, il mare, la spiaggia e le creature che vivono in tale ambientazione, almeno secondo il canone dettato da The Pokémon Company.

Proveniente da Cerulean City, Misty si conferma sempre uno dei personaggi preferiti dai fan e in particolare dalle cosplayer, che la reinterpretano in varie maniere ormai da parecchi anni, essendo di fatto uno dei pilastri iconici della serie tra anime e videogiochi.

A dirla tutta, l'aspetto adulto di Supersailorvirgo non è vicinissimo a quello originale di Misty, ma se non altro mantiene intatta la vitalità tipica del personaggio, con tanto di capigliatura e vestiti riprodotti alla perfezione.