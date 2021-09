Forza Horizon 5: novità sul multiplayer in arrivo la prossima settimana

Playground Games la prossima settimana svelerà dettagli e novità del multiplayer di Forza Horizon 5 nel corso della nuova livestram della serie Let's ¡Go!. L'appuntamento è fissato alle ore 19:00 italiane di lunedì 20 settembre.

La diretta sarà focalizzata sulle "feature e le modalità multiplayer" presenti nel nuovo racing game in arrivo a novembre su PC e console Xbox. Se non riuscirete a seguire l'evento dal vivo, come al solito troverete tutte le novità presentate da Playground Games sulle pagine di Multiplayer.it.

Come detto in precedenza la nuova presentazione Let's Go di Forza Horizon 5 sarà alle 19:00 di lunedì 20 settembre 2021. Potrete seguire l'evento sui canali ufficiali YouTube e Twitch della serie Forza, oppure direttamente dal player che trovate qui sopra.

Forza Horizon 5 debutterà nei negozi il prossimo 9 novembre per PC, Xbox Series X|S e Xbox One. Come tutte i titoli first party di Microsoft, il racing arcade sarà disponibile fin dal day-one su Xbox Game Pass. Per ingannare l'attesa, se già non lo avete fatto, potete guardare l'ultimo video gameplay che condensa le novità su Campagna, modalità e altro.