Forza Horizon 5, un video gameplay condensa le novità su Campagna, modalità e altro

Forza Horizon 5 torna protagonista di un "nuovo" video gameplay, che in verità è un condensato della trasmissione in livestream andata in scena nei giorni scorsi con il settimo episodio della serie "Let's Go" dedicata al gioco, mostrando più comodamente le novità presentate tra Campagna, modalità varie e altro, condensandole in poco meno di 20 minuti.

L'utente YouTube Don Joewon Song ha pubblicato il video riportato qui sopra, che mostra le novità presentate in questi 18 minuti di gameplay ben concentrati. In questi vediamo una Storm Expedition, ovvero una delle missioni che fanno parte della Campagna, composta da vari obiettivi da portare a termine: nella fattispecie, si tratta di raggiungere una nuova zona della mappa e guidare all'interno di una tempesta, con tanto di progressione "narrativa", per così dire.

Tra le altre novità visibili, annunciate da Playground Games nel corso dell'ultimo video in diretta, c'è anche la possibilità di correre all'interno di vere e proprie piste, ovvero circuiti che possono essere utilizzati per varie esibizioni, modificando in questo modo lo stile della corsa.

Queste e altre novità sono state presentate nell'evento Let's Go di martedì scorso, incentrato soprattutto sulla Campagna, come durata, mappa e dettagli relativi a questa modalità in particolare. Inoltre, nella giornata di ieri abbiamo anche riportato l'elenco delle auto disponibili al lancio di Forza Horizon 5.