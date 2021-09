Elden Ring avrà delle torri in "stile Ubisoft", con una funzione simile ad Assassin's Creed

FromSoftware ha svelato che il suo prossimo gioco di ruolo d'azione, Elden Ring, avrà delle torri in "stile Ubisoft", che svolgeranno un compito simile a quelle presenti da tempo in Assassin's Creed. L'informazione è stata condivisa da Yasuhiro Kitao in una recente intervista con la testata JagarPlay.

Precisamente, Kitao ha spiegato che FromSoftware vuole incoraggiare l'esplorazione del mondo di gioco di Elden Ring. Ricordiamo che, a differenza dei precedenti giochi della compagnia, Elden Ring proporrà un vero open world, all'interno del quale saranno inseriti vari dungeon chiusi, che seguiranno lo stile classico dei souls-like. Il giocatore dovrà quindi trovare questi dungeon all'interno del mondo di gioco e le torri lo aiuteranno.

Elden Ring

Lo sviluppatore afferma che questo "Watchtower" (Torri di guardia) permettono di avere una visione chiara delle aree circostanti. Kitao ha dichiarato: "Puoi eseguire uno zoom grazie a questa struttura, trovando dungeon che appariranno automaticamente sulla mappa". Si tratta di una novità pensata per non rischiare che il giocatore perda punti di interesse nell'open world di Elden Ring.

Il funzionamento non è quindi troppo dissimile a quello delle torri dei giochi di Ubisoft, divenute famose soprattutto grazie ad Assassin's Creed. Bisognerà capire pad alla mano se questa aggiunta di Elden Ring sia realmente interessante o meno. Crediamo che alcuni fan hardcore potrebbero non apprezzare questa idea, ma non ci si deve dimenticare che (probabilmente) non sarà obbligatorio usarle.

Rimanendo in tema, vi segnaliamo che i testi di Elden Ring sono stati scritti da Miyazaki, non da George R.R. Martin.

Infine, per tutti i dettagli su Elden Ring: ecco la nostre recente anteprima.