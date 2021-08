Elden Ring: i testi del gioco sono stati scritti da Miyazaki, non da George R.R. Martin

Elden Ring è uno dei giochi più attesi dell'inizio del 2022, per tanti motivi. Ovviamente la qualità delle precedenti opere di FromSoftware la dice lunga su quanto bello potrebbe essere questo nuovo gioco, ma nel caso di Elden Ring c'è anche un altro dettaglio: alla sua creazione ha partecipato anche George R.R. Martin, autore delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, così come di molti altri romanzi (Il Battello del delirio è uno dei preferiti di Miyazaki). Ora, inoltre, scopriamo precisamente che i testi di gioco sono stati scritti da Miyazaki.

Il lavoro di George R.R. Martin è terminato da tempo e si è occupato unicamente di creare il mondo di gioco e i suoi miti. Martin ha poi lasciato il testimone a Miyazaki che non ha solo creato la trama e la lore effettiva che andremo a scoprire, ma ha anche scritto i testi di gioco (insieme al proprio team, ovviamente).

Elden Ring

L'informazione arriva dall'intervista a IGN USA, nella quale Yasuhiro Kitao di FromSoftware spiega che: "Nello stile di FromSoftware, la storia è raccontata in frammenti, e non abbiamo deviato dalla nostra idea di dare al giocatore un mondo e una narrativa da interpretare liberamente." Ha poi aggiunto che Miyazaki era "in prima linea sul testo, scrivendo il testo del gioco".

Ricordiamo che Elden Ring arriverà il 21 gennaio 2022 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. Ecco tutte le informazioni dalla gamescom 2021.