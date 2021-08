È iniziato un nuovo weekend e questo vuol dire che molti giocatori lo sfrutteranno per dedicare qualche ora a una delle proprie passioni preferite. Nel mezzo di impegni famigliari e di qualche gita fuori casa per sfruttare l'ultimo fine settimana di agosto, quali saranno i vostri giochi di punta? Diteci, cosa giocherete questo weekend del 28 agosto 2021?

Nell'ultimo periodo abbiamo avuto accesso a Ghost of Tsushima Director's Cut, sia per PS4 che per PS5, che ci permette di viaggiare verso l'Isola di Iki e scoprire un altro arco narrativo dedicato a Jin, lo Spettro di Tsushima. Potete leggere la nostra recensione qui. Se i giochi d'azione non sono il vostro forte, magari avete deciso di dedicarvi a King's Bounty II, lo strategico di 1C, che abbiamo recensito a questo indirizzo.

Ghost of Tsushima: Director's Cut

Gli amanti di Aliens potrebbero aver deciso di iniziare il weekend con Aliens Fireteam Elite. Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che non ne siamo rimasti troppo colpiti, ma come resistere al fascino degli xenomorphi? Per tutti coloro che ritengono il weekend un momento dedicare al relax, la scelta giusta potrebbe essere Hoa, un platform spensierato che abbiamo da poco recensito.

Chi è in cerca di alta qualità, non dovrebbe perdersi Psychonauts 2, che abbiamo recensito e premiato con un gran bel voto. Sì, Metacritic è stato preso d'assalto da un review bombing, ma per un motivo specifico. Infine, per chi è in cerca di un po' di follia c'è No More Heroes 3: ecco la nostra recensione.

Diteci, cosa giocherete questo weekend?