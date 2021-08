Sol Cresta: Platinum mostra il cabinato arcade del nuovo shmup

Durante il "Super Summer Festival livestream" di PlatinumGames, la compagnia giapponese ha svelato il cabinato arcade di Sol Cresta. Il gioco - un shmup seguito di Moon Cresta e Terra Cresta - riceverà il proprio cabinato e sarà messo in prova al prossimo BitSummit che avrà luogo a Kyoto.

Il cabinato, che pare essere ancora nelle prime fasi di sviluppo, sarà all'evento di Kyoto, ma non sarà la sua unica apparizione. Platinum Games spera di portare Sol Cresta in versione arcade ad altri eventi in futuro. A partire da una traduzione dal giapponese all'inglese, pare che i fan possano "sperare di avere tra le mani questi cabinati in futuro, quando le cose si saranno calmate un po'": la frase fa riferimento ai problemi causati dalla pandemia.

Potete vedere il cabinato di Sol Cresta nel video qui sotto, al minutaggio 1:47:00.

In passato, inoltre, Platinum ha parlato di questo gioco nato come Pesce d'aprile, in arrivo su PC, PS4 e Switch. Il viaggio che ha portato alla sua creazione è stato lungo e complesso!