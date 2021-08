Age of Empires 4 avrà un'IA potenziata da machine learning e non barerà più

Age of Empires 4 è uno dei grandi nomi del portfolio Microsoft in ambito videoludico. In una recente intervista con Kotaku Australia, gli sviluppatori hanno parlato dei punti di forza del gioco e, precisamente, del fatto che includerà una IA potenziata da machine learning. Inoltre, l'IA non barerà più come in passato.

Dobbiamo infatti sapere che, di norma, le IA del computer hanno modo di barare, usando dei potenziamenti o ricevendo delle risorse extra che permettano loro di rimanere al passo con il giocatore. Age of Empires 4 non userà però più questi "vecchi" trucchi. Gli sviluppatori hanno però svelato di aver fatto dei test con una IA "Senza pietà" per lo strategico.

Age of Empires 4 ha usato machine learning per allenare la propria IA, ma dopo il lancio di ottobre gli sviluppatori probabilmente aggiungeranno una modalità più complessa che continuerà a imparare dall'attuale meta dei giocatori. L'IA "continuerà a imparare mentre le persone giocano con essa, fino al punto di essere imbattibile. Ci sta bene, perché se scegli quella difficoltà per rendere l'IA più brava a sconfiggerti, è proprio quello che vuoi". Gli sviluppatori spiegano di aver di aver fatto lo stesso con Killer Instinct 2 nel quale l'IA è diventata brava a imitare anche gli scherni dei giocatori (come il teabag).

Age o Empires 4

Per le difficoltà più basse, però, i creatori sottolineano che l'IA sarà modificata per creare dei match che siano sempre eccitanti per i giocatori, anche se non esperti. Spiegano che dal loro punto di vista la parte più importante è che il giocatore si diverta. Viene anche spiegato che grazie agli allenamenti dell'IA (che combatte contro se stessa), il team è stato in grado di notare un bug.

I giocatori che non vogliono essere sconfitti, in ogni caso, avranno accesso a una modalità Storia che rimuove le condizioni di sconfitta dalla campagna. Age of Empires 4 mira infatti ad essere più accessibile, soprattutto considerando che Game Pass permetterà di avvicinarsi a giocatori che potrebbero non aver mai provato la serie o il genere.

Infine, vi segnaliamo il recente trailer di Age of Empires 4 che ha mostrato i Russi e il Sacro Romano Impero durante la Gamescom 2021.