The Witcher, il cosplay di Yennefer firmato Kalinka Fox è avvolto dal mistero

The Witcher torna a ispirare un cosplay, in questo caso realizzato da Kalinka Fox e dedicato alla Yennefer della serie televisiva, quella interpretata da Anya Chalotra.

Il set fa riferimento a una scena in particolare della prima stagione di The Witcher, in cui appunto Yennefer compare con indosso una maschera e uno splendido abito nero.

Kalinka riesce a interpretare questo momento molto bene, in particolare con lo sguardo, ma è il quadro completo a convincere: i cosplay della modella russa sono sempre molto curati e questo non fa eccezione.

