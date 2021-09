Xbox Series X|S: Project Indus è uno strategico 4X esclusivo da Oxide Games?

Da un'indagine di Windows Central, emergono possibili indizi su un altro gioco esclusivo per Xbox Series X|S e PC prodotto in collaborazione con Xbox Game Studios, in questo caso uno strategico in tempo reale 4X identificato come Project Indus da parte di Oxide Games.

Anche questa informazione arriva dal recente report stilato da Jez Corden, giornalista di Windows Central, in base a vari indizi e informazioni raccolti, così come successo con Project Cobalt, il possibile nuovo RPG ad ambientazione steampunk di InXile.

Il titolo in questione compariva anche nella famosa lista di GeForce Now, protagonista di un leak che riportava informazioni piuttosto clamorose comprese diverse esclusive PS5 e PS4 per PC, solo parzialmente smentita da Nvidia che l'ha definita come "ipotetica".

In ogni caso, anche su questo Project Indus non c'è alcuna certezza, ma l'idea è interessante: si tratterebbe di uno strategico di tipo RTS 4X, ovvero qualcosa che ricorda (per una caratteristica o l'altra) Civilization, Humankind o Stellaris, incentrato sulla raccolta di risorse, gestione, evoluzione e conquista.

Gli sviluppatori, Oxide Games, hanno già esperienza nell'ambito essendo autori di Ashes of the Singularity, dunque l'associazione tra team e genere è sensata, anche se tutto il resto è da confermare. Si tratterebbe anche di una scelta piuttosto particolare: un RTS 4X non è proprio la tipica esclusiva che capita di vedere in giro, al di là di Age of Empires 4, sempre da parte di Xbox Game Studios, ma è anche vero che i team interni di Microsoft stanno dimostrando una notevole varietà di produzioni in questi anni.