THQ Nordic Showcase: tutti gli annunci, i giochi e i trailer dell'evento

Facciamo qui un riepilogo di tutte le novità che sono emerse durante il THQ Nordic Showcase andato in scena questa sera, con una raccolta di tutti gli annunci, i giochi e i trailer dall'evento di presentazione dedicato al publisher e corrispondente anche al suo decimo anniversario.

Tra le novità maggiori ci sono state sicuramente Jagged Alliance 3, Outcast 2, Destroy All Humans! 2 - Reprobed e Elex 2, ma non solo, perché si è trattato di un evento molto ricco, seppure breve, non per nulla il publisher aveva coinvolto anche l'immancabile Geoff Keighley a condurre la serata, ormai presente ovunque in questi casi.

