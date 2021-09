MX vs ATV Legends annunciato con un trailer al THQ Nordic Showcase

MX vs. ATV Legends è stato annunciato con un trailer di presentazione nel corso del THQ Nordic Showcase, si tratta di un nuovo capitolo nella serie di racing game che mischiano il motocross con altre discipline off-road.

In sviluppo presso Rainbow Studios su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S, il gioco presenta una modalità Carriera che si preannuncia la più ampia e profonda vista finora nella serie, invitando i giocatori a prendere parte a un lungo viaggio verso la gloria imperitura nel mondo delle corse su sterrato, per quanto riguarda le due o le quattro ruote.

La modalità Carriera comprende ora diversi aspetti anche gestionali per quanto riguarda i progressi del pilota, compresa la necessità di scegliere sponsor e gestire le finanze della squadra. Oltre a questo, la nuova modalità Trails rappresenta una novità assoluta, che consente ai giocatori di gareggiare "contro la natura" in maniera inedita e mai vista prima.

Oltre al single player, MX vs ATV Legends può essere giocato in multiplayer in due giocatori in spalti-screen o in 16 giocatori online con match a squadre. Tra le altre novità sono presenti diverse nuove opzioni per la personalizzazione di piloti e veicoli, oltre a una notevole evoluzione tecnica per quanto riguarda la grafica e il modello di guida, grazie anche a un sistema di gestione fisica riveduto e corretto anche per le collisioni.

