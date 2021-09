Destroy All Humans! 2 - Reprobed annunciato per PS5, Xbox Series X|S e PC con trailer

Destroy All Humans! 2 - Reprobed è il remake del secondo capitolo della particolare serie di action ad ambientazione fantascientifica, annunciato proprio in questi minuti da THQ Nordic con un trailer di presentazione e uno del gameplay durante il livestream in occasione del THQ Nordic Showcase, per PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Torniamo dunque nei panni di Crypto in una profonda rielaborazione dell'originale, un remake sviluppato sulla base di Unreal Engine 4 con un'operazione molto simile a quella già effettuata con il primo Destroy All Humans e il suo recente remake.

Per saperne di più, vi rimandiamo all'anteprima di Destroy All Humans! 2 - Reprobed, basata su una prima versione del gioco in pre-alpha incentrata sul livello di Bay City.

La versione definitiva includerà comunque tutte le mappe presenti nella versione originale come Albion (Londra), Tunguska (Siberia) e Takoshima (Tokyo), nonché la Base Lunare Solaris.

Oltre all'evidente evoluzione della grafica, il remake conta anche dei notevoli progressi tecnologici in altri ambiti del gioco: il nuovo engine consente di introdurre un certo grado di distruzione degli scenari, che risulta fondamentale per incrementare il senso di caos tipico di questo sparatutto in terza persona.

Non solo, è stata rivista anche l'interfaccia per renderla più intuitiva e dinamica, inoltre è stato arricchito e potenziato anche il variopinto arsenale di armi e gadget a disposizione del protagonista, uno degli elementi distintivi della serie, diventata negli anni una sorta di cult.