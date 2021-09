Outcast 2: A New Beginning annunciato per PC, PS5 e Xbox Series X con trailer e gameplay

In occasione del THQ Nordic Showcase è stato annunciato Outcast 2: A New Beginning per PS5, Xbox Series X|S e PC. Per l'occasione è stato presentato un trailer e il primo video gameplay del sequel dell'apprezzatissimo Outcast del 1999.

Come il predecessore, anche in Outcast 2: A New Beginning le vicende si svolgeranno nel mondo di Adelpha e ancora una volta vestiremo i panni di Cutter Slade. In questa nuova avventura i giocatori saranno chiamati a difendere il pacifico popolo dei Talan da un invasore dotato di tecnologia avanzata, che come possiamo vedere nel trailer può fare affidamento su droni e assaltatori robotici.

Come apprendiamo dall'anteprima di Outcast 2: A New Beginning a cura di Aligi Comandini, il nuovo capitolo della serie è sviluppato in Unreal Engine 4 ed è ancora una volta un open world ad ampio respiro. Il buon Cutter questa volta avrà a disposizione un armamentario modulare che permette di utilizzare molteplici combinazioni di armi, nonché dei superpoteri.

Al momento non è stata annunciata una data di uscita per il gioco, ma il progetto è in sviluppo già da tre anni e attualmente si trova in fase alpha, quindi per saperne di più probabilmente non dovremo attendere un'eternità.

Indubbiamente Outcast 2: A New Beginning dovrà raccogliere un testimone importante e rivelarsi degno di un prodotto di culto. Sarà in grado di mantenere le aspettative? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.