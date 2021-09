Jagged Alliance 3 annunciato con trailer da THQ Nordic: lo strategico torna in scena

Jagged Alliance 3 è stato annunciato con un trailer di presentazione nel corso del THQ Nordic Showcase e si tratta di un grande ritorno sulle scene per la serie di strategici a turni ad ambientazione bellica, considerata da molti un vero e proprio classico del genere.

Il nuovo capitolo è sviluppato da Haemimont Games, team già esperto in ambito strategico e gestionale, alle prese questa volta con un titolo destinato a fare scalpore, visto quanto il ritorno sia stato atteso dai molti cultori della serie.

Per tutte le informazioni emerse finora sul gioco vi rimandiamo all'anteprima di Jagged Alliance 3 pubblicata proprio in questi minuti su queste pagine, basata su una versione preliminare del titolo ancora pienamente in sviluppo.

L'ambientazione in cui si svolge il nuovo capitolo è la nazione fittizia di Grand Chien, ma non ci sono ancora informazioni sulla storia, mentre per quanto riguarda la costruzione del gameplay il team punta a una struttura da RPG più aperto e un'ambientazione più viva e interattiva.

Per il momento non ci sono ancora molti dettagli, ma il gioco sembra ancora basato sul sistema tradizionale dei punti azione per determinare i turni, ma un sistema di progressione dei personaggi più elaborato di quanto visto in precedenza. Tutto questo oltre alle ovvie evoluzioni tecniche date dalla nuova grafica e alle rielaborazioni applicate all'interfaccia e intelligenza artificiale.

Ricordiamo, peraltro, che il primo Jagged Alliance è gratis per i saldi THQ Nordic su Steam.