Steam: Titan Quest Anniversary Edition e Jagged Alliance gratis per i saldi di THQ Nordic

Titan Quest Anniversary Edition e Jagged Alliance sono gratis su Steam per i saldi del decimo anniversario del publisher THQ Nordic, che comprendono molte altre offerte per tutti i giocatori PC.

Intanto come dire di no a due giochi gratis? Titan Quest Anniversary Edition è un gioco di ruolo d'azione con ambientazione mitologica, in cui vi potrete sbizzarrire a fare a pezzi creature leggendarie. Lo potete riscattare da qui.

Jagged Alliance è uno strategico militare di grande spessore. L'edizione regalata comprende il gioco base e l'espansione Deadly Games. Lo potete riscattare da qui.

Oltre a questi due graditi regali, i saldi di THQ Nordic permettono di avere accesso gratuitamente per tre giorni al bellissimo Desperados III, uno stealth tattico ambientato nel selvaggio west. Lo potete trovare qui.

Ovviamente non mancano gli sconti, anche su titoli molto recenti come Biomutant o Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning. Per avere un quadro completo delle offerte, andate direttamente sulla pagina dei saldi.