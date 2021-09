SkateBIRD, il trailer di lancio su PC, Xbox One, Nintendo Switch e Amazon Luna

SkateBIRD, l'originale gioco di skateboard con gli uccelli, si mostra con un divertente trailer di lancio che conferma la disponibilità del titolo su PC, Xbox One, Nintendo Switch e Amazon Luna.

Presentato alla Summer Game Fest 2021 con trailer e data di uscita, SkateBIRD ci mette al comando di un uccellino trascurato dal proprio padrone, che trova nello skate un ottimo modo per svagarsi.

"Sarai anche piccolino, ma più praticherai skateboard e conquisterai una vasta platea di ammiratori, più il mondo degli uccelli skater si espanderà", recita la sinossi ufficiale del gioco sviluppato da Glass Bottom Games.

SkateBIRD, una manovra acrobatica eseguita sulla rampa

In SkateBIRD potremo esplorare una serie di parchi differenti, sbloccare tanti oggetti per la personalizzazione estetica dell'uccellino e produrci in spettacolari manovre acrobatiche grazie a un sistema di controllo semplice e immediato.