Call of Duty Vanguard, la open beta PlayStation in diretta su Twitch!

Sabato 18 settembre dalle 14 alle 16 saremo nuovamente in diretta con la beta aperta per PlayStation 4 e PS5 di Call of Duty Vanguard. Il buon Tommaso Valentini tornerà sui campi di battaglia dell'attesa modalità multigiocatore del nuovo CoD in diretta sul nostro canale Twitch. Tra un round e l'altro non mancheranno curiosità sul nuovo capitolo, oltre che un commento di come stanno andando le cose ora che i server sono aperti a tutti coloro giocheranno a CoD su di una console di Sony.

Il primo weekend di beta (dal 10 al 13 settembre) è stato riservato agli utenti PlayStation che hanno effettuato il pre-ordine del gioco. In questo secondo weekend, invece, la Beta sarà completamente aperta per gli utenti PlayStation 5 e PS4. Per accedere ai primi due giorni della Beta (16 e 17 settembre), gli utenti di altre piattaforme dovranno prenotare il gioco. La Beta aperta sarà disponibile su tutte le piattaforme da sabato 18 settembre alle 19:00 di lunedì 20 settembre.

Per tutte le informazioni, andare sul sito ufficiale della Beta di Call of Duty Vanguard.

Nella prova del multiplayer di Call of Duty Vanguard vi diciamo cosa aspettarsi dalla componente multiplayer del gioco, in particolare la nuova modalità Champion Hill.

Ricordiamo che Call of Duty: Vanguard uscirà il prossimo 5 novembre su PS4, PlayStation 5, PC e Xbox. Al lancio saranno disponibili ben 20 mappe, di cui 16 per le classiche modalità multigiocatore (Deathmatch, Patrol, Kill Confirmed) e 4 per la nuova modalità Champion Hill. Queste saranno ispirate ai campi di battaglia dei vari fronti della Seconda Guerra Mondiale come il Pacifico, il Nord Africa, il fronte occidentale o quello orientale.

Oltre al classico ritmo forsennato, Call of Duty: Vanguard introdurrà diversi elementi tattici, come una balistica personalizzabile, ambienti interattivi e nuove meccaniche di gioco. Il tutto senza limiti o barriere: Call of Duty: Vanguard supporta cross play, cross progression e supporto cross gen sin dal lancio.

Quindi rimanete con noi: se volete sapere tutto su CoD l'appuntamento è su Twitch questo sabato a partire dalle 14. Potete interagire con noi nella chat su Twitch oppure sul gruppo Telegram ufficiale di Multiplayer.it: iscrivetevi per trovare tanti appassionati come voi con cui chiacchierare!

Potrete seguire la live all'interno di questa notizia, nel box dedicato in homepage, sul canale Twitch di Multiplayer.it oppure utilizzando l'app ufficiale per iOS e Android.