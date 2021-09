Call of Duty: Vanguard, guida alla beta: date e orari, ricompense e modalità

Tra poche ore avrà inizio la seconda fase della beta di Call of Duty: Vanguard , il che darà modo ai giocatori di provare in anteprima le modalità multigiocatore del nuovo sparatutto di Activision e Sledgehammer Games. In questa guida vi spiegheremo come accedere alla beta, data e orari , modalità e mappe disponibili, quali ricompense otterrete partecipando e tutto ciò che c'è da sapere.

Il client della beta è già disponibile negli store digitali di riferimento di ogni piattaforma. Se non lo avete già fatto, quindi vi consigliamo di scaricarlo fin da ora in modo da essere pronti all'apertura dei server.

Il secondo weekend della beta di Call of Duty: Vanguard avrà inizio alle 19:00 di giovedì 16 settembre e sarà diviso in due fasi. Durante la prima potranno partecipare tutti i giocatori PS5 e PS4, mentre quelli su Xbox One, Xbox Series X | S e PC avranno accesso solo se hanno preordinato la versione fisica o digitale del gioco, oppure se sono in possesso di un codice promozionale. Durante la seconda fase invece la beta sarà aperta a tutte le piattaforme senza restrizioni. Nello specifico:

Level cap, trasferimento dei progressi e ricompense gratuite

Coloro che intendono investire molto del loro weekend sulla beta di Call of Duty: Vanguard saranno felici di sapere che sarà possibile salire fino al livello 30 il che permetterà di accedere ad alcuni funzioni, come i loadout personalizzati (a partire dal livello 4), sbloccare perk e molto altro. Tuttavia tenete presente che i progressi fatti nella beta non saranno trasferibili nel gioco completo.

In compenso partecipando alla fase di testing otterrete una serie di ricompense gratuite. Raggiungendo almeno il livello 20 riceverete il progetto dell'arma Rat-A-Tat al lancio di Vanguard. Invece come omaggio per aver semplicemente effettuato l'accesso alla beta, sbloccherete gratuitamente l'Operatore Arthur Kingsley in Call of Duty: Mobile.

Per ottenere l'Operatore dovrete per prima cosa assicurarvi di aver collegato il vostro account Activision a Call of Duty Mobile, qui trovate maggiori dettagli al riguardo. Se avete soddisfatto questo requisito e avviato almeno una volta la beta di Vanguard con il vostro account, riceverete per email un codice per riscattare Kingsley a questo indirizzo. Una volta completato questo passaggio avviate Call of Duty: Mobile e riscattate la vostra ricompensa dalla casella di posta.