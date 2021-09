Call of Duty: Vanguard, abbiamo provato il multiplayer

Call of Duty è una nave enorme, che impiega del tempo a virare. Per questo motivo con il gioco Activision si va sempre sul sicuro, non si sbaglia mai: sai che non ti deluderà perché in fondo non potrà cambiare repentinamente, dal giorno alla notte. Non è sempre identico a sé stesso, ma ogni modifica al suo iconico gameplay nasce come impercettibile per divenire sempre più importante solo dopo diversi capitoli, dopo diverse iterazioni dell'idea. Se poi certi cambiamenti non vengono accolti come previsto, in una manciata di patch tutto torna al suo posto, ed è quanto accaduto con l'ultimissimo Modern Warfare che ha provato a rallentare un po' l'azione, ritoccare certi capisaldi, salvo poi tornare in carreggiata per la gioia di tutti gli appassionati.

Un evento che ci ha confermato ciò che in fondo già sapevamo: è soprattutto il pubblico di Call of Duty a non volere che Call of Duty cambi e che offra sempre un multiplayer competitivo ad altissimi ottani che non deve lasciare troppo tempo alla strategia, focalizzandosi con maggiore forza sulle imprese del soldato singolo anche quando questo è in compagnia dei suoi commilitoni.

L'ultimo capitolo della serie, in arrivo il 5 novembre 2021, non si discosta molto da questa impostazione. Ve ne parliamo nel nostro provato del multiplayer di Call of Duty: Vanguard.