Capra! Simulator è il simulatore di talk show trash all'italiana

Capra! Simulator di Yellow TV Games è un simulatore di talk show trash all'italiana. Si tratta di un videogioco satirico in cui il giocatore deve organizzare le ultime tre puntate di una trasmissione in crisi di ascolti, cercando di invitare i personaggi giusti per stimolare dibattiti assurdi.

Di base c'è un ospite fisso e competente, deciso a priori, che va accompagnato da personaggi come Vittorio Sgarbi, il mago Othelma, Mara Maionchi e tanti altri. L'importante è scatenare urla e dare in pasto allo spettatore tesi bislacche su argomenti di cui gli ospiti non sanno assolutamente nulla. Quello che avviene nella realtà, quindi.

Capra! Simulator

Da notare che Capra! Simulator è completamente gratuito e non ha alcuno scopo di lucro. Leggiamo la descrizione ufficiale:

Conduci il programma televisivo PUNTO IN BIANCO, un talk show italiano in crisi che devi cercare di rilanciare negli ultimi tre episodi della stagione. Per farlo, prepara le puntate dello show, selezionando gli ospiti da invitare in base al tema della puntata.

Durante la diretta, sarai chiamato a seguire la scaletta delle domande e a cedere la parola all'ospite più adatto allo specifico segmento con l'obiettivo di STIMOLARE LITI TRASH o accesi dibattiti che possano catalizzare il più possibile l'attenzione del pubblico a casa. Qualsiasi scelta può essere più o meno positiva e influire sullo SHARE TELEVISIVO che poi determinerà il destino del programma e del conduttore.

Se vi interessa, trovate Capra! Simulator su itch.io.