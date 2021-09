The Matrix Resurrections: teaser interattivo mostra le prime immagini del film

The Matrix Resurrections

Warner Bros. Pictures ha pubblicato un teaser trailer interattivo di The Matrix Resurrections, con cui ha mostrato le prime immagini del film, rimandando all'imminente trailer di presentazione, che sarà online tra due giorni.

Per accedere al teaser dovete necessariamente andare sul sito ufficiale della serie, rivitalizzato proprio in queste ore, e fare la classica scelta tra la pillola rossa e la pillola blu. In entrambi i casi vedrete un breve filmato con dei flash della pellicola. Su YouTube è stato pubblicato anche un altro teaser, che però rimanda sempre al sito per saperne di più:

In The Matrix Resurrections, Keanu Reeves tornerà nel suo ruolo iconico di Thomas Anderson / Neo, anche se non è chiaro come il nuovo film sarà collegato all'ultimo della trilogia, che aveva un finale decisamente conclusivo. Interessante il fatto che in uno dei due filmati, Neo incontri Trinity in un locale, ma non riesca a riconoscerla.

Vediamo qualche altra immagine di The Matrix Resurrections:

The Matrix Resurrections è diretto da Lana Wachowski, una delle due registe dei primi tre Matrix, e debutterà nei cinema e su HBO Max il 22 dicembre 2021. Proprio recentemente Lilly Wachowski ha spiegato perché non ha partecipato al film.