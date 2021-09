Berserk: il finale del manga sarebbe molto vicino, secondo un report

Berserk, il manga del compianto Kentaro Miura, potrebbe avere una fine vicina ormai, in base a un report proveniente dal Giappone che non ha alcuna certezza né ufficialità, ma che potrebbe essere verosimile vista la situazione in cui si trova adesso l'opera.

L'informazione è alquanto spoglia di dettagli ed evitiamo di riportare riferimenti precisi alla trama, ma potrebbe comunque contenere degli spoiler , dunque evitate di leggere se non vorrete correre il rischio di anticipazioni.

Berserk sarebbe ormai prossimo alla fine, secondo un report

La notizia della morte improvvisa di Miura ha sconvolto un po' tutto il mondo e ha posto anche il dubbio sull'eventuale continuazione di Berserk, l'opera maggiore del mangaka, che sembra ancora lontana da una fine vera e propria ma che a questo punto rischia di rimanere incompiuta.

Tempo fa, era emerso che il manga verrà completato dallo staff, ma la questione è complicata, perché l'autore aveva un ruolo estremamente centrale nella produzione dell'opera, dalla sceneggiatura all'elaborazione della storia fino ai disegni, dunque è difficilmente sostituibile per la costruzione di un arco narrativo lungo.

Per questo motivo, può avere senso che la fine di Berserk corrisponda al capitolo 364, ovvero il prossimo in uscita a settembre 2021 e l'ultimo curato direttamente da Miura. La tesi è sostenuta anche dall'account Twitter Manga Mogura RE, il quale ha tradotto il commento da parte di Ryokutya in giapponese, in base al quale sembra che il capitolo 364 corrisponda alla conclusione del manga.



Difficilmente potrà però corrispondere a un finale vero e proprio, visto che la situazione non è tale da far pensare a una conclusione dell'arco narrativo. Gatsu, Caska e gli altri si trovano in una situazione di relativa pace nel numero precedente, cosa che sembra presagire però l'arrivo successivo di ulteriori battaglie e forse anche lo scontro finale con Grifis, ma difficilmente questo potrà avere luogo, a questo punto.

C'è da chiedersi se la storia sia destinata a proseguire in altri modi: se il manga era un'opera più intimamente legata alla figura di Kentaro Miura, è possibile che la storia possa essere ripresa a conclusa con altri media, magari una produzione animata di qualche tipo, staremo a vedere.