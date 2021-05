Berserk, dopo la morte di Kentaro Miura il manga verrà completato dallo staff?

La morte di Kentaro Miura, l'autore di Berserk, è stato senza dubbio un fulmine a ciel sereno che ha sconvolto i tantissimi fan del suo straordinario manga, pubblicato a partire dall'ormai lontano 1989.

Abbiamo parlato della scomparsa di Kentaro Miura non appena la notizia è arrivata in occidente, e già allora immaginavamo che sarebbe stato inevitabile parlare del possibile completamento dell'opera da parte del talentuoso staff dell'autore.

Dopo aver smentito le voci secondo cui Miura conduceva una vita fortemente sregolata, anzi specificando come negli ultimi quindici anni il mangaka avesse cominciato a seguire una dieta decente e a svolgere esercizi fisici conregolarità, il capo assistente ha voluto affrontare l'argomento su Twitter.

Berserk, Gatsu in una delle copertine del manga.

"Non so cosa succederà adesso e non sono nella posizione di stabilire cosa dovremmo fare, dunque per ora mi limiterò a prendermi una pausa dai social", ha scritto. "Ad ogni modo, nell'eventualità che qualcosa venga deciso ci vorrà comunque un po' di tempo perché accada."

Nel ringraziare i fan di Berserk per il loro supporto, il capo assistente non ha dunque chiuso le porte all'eventualità che sia appunto lo staff di Miura a completare la sua opera più celebre, donandole un finale che possa in qualche modo anche omaggiare la memoria dell'autore scomparso.